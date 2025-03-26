Свободное посещение ввели в школах Владивостока из-за непогоды
В школах Владивостока 27 марта ввели свободное посещение из-за плохой погоды. Родители могут не отправлять детей на учебу.
Согласно прогнозам, в ближайшие сутки в городе выпадет мокрый снег. На дорогах образуется гололедица. Скорость ветра составит до 17 м/с, не исключена метель. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.
Ожидается, что мокрый снег продлится до середины дня, выпадет до 10 мм осадков. Службы жизнеобеспечения переведены в режим повышенной готовности.
Мэрия приняла решение о введении свободного посещениях в школах. Отсутствие ученика на уроках не будет считаться прогулом.
Снег во Владивостоке идет последние два дня. Высота снежного покрова достигла 6–8 см.