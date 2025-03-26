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Эрдоган пригрозил оппозиционерам ответственностью за протесты в Турции

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Фото: REUTERS/Hasnoor Hussain
dzen
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Оппозиционеры, которые рушат экономику Турции и устраивают саботаж, будут привлечены к ответственности. Об этом 26 марта сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на собрании фракции своей партии.

«Мы привлечем к ответственности за саботаж против экономики. Нападение на братство не остается безнаказанным. <…> Мы никогда не забывали и не забудем тех, кто пытался победить нас незаконным путем, тех, кто был настолько отчаянен, что поджигал страну и нацию», — приводит его слова телеканал Оdatv.

Так Эрдоган прокомментировал массовые протесты после ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Также во время выступления Эрдоган обратился к турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП), которая выступает за политическую борьбу.

По словам турецкого лидера, враждебность по отношению к государству происходит из-за того, что «колесо грабежа» в стране немедленно пресекается.

Президент Турции заверил, что все виды саботажа против турецкой экономики, благосостояния и спокойствия нации будут привлекаться к ответственности перед судом.

В Турции не утихают массовые протесты. Что нужно знать

Правоохранительные органы выдали ордер на задержание Имамоглу 19 марта. По данным СМИ, в отношении стамбульской администрации начата антикоррупционная операция. Она касается проведения городских тендеров, а также выяснения подробностей взаимодействия оппозиционных чиновников с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. Мэр Стамбула был арестован 23 марта по решению суда. После в МВД страны сообщили, что Имамоглу временно отстранен от исполнения своих обязанностей.

Позже в Турции начались массовые протесты в связи с задержанием мэра. Местная полиция с начала протестов задержала 1418 человек. Сообщалось, что полиция в Стамбуле применила слезоточивый газ против участников акции протеста. Глава МВД Турции 20 марта сообщил, что в ходе акции протеста в Стамбуле было ранено шесть полицейских. Митинги проходили также в Анкаре.

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