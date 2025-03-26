«Купол Донбасса» предотвратил атаку дронов ВСУ на железнодорожный узел в Донецке
Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» предотвратила атаку двух БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на железнодорожный узел в Куйбышевском районе Донецка. Об этом 26 марта сообщило УФСБ по Донецкой Народной Республике (ДНР).
«Перехвачены фальшдрон самолетного типа и реактивный беспилотник «Скат», вооруженный боевым зарядом весом 10 кг, который был направлен на поражение железнодорожного полотна», — пояснили в ведомстве.
Система РЭБ «Купол Донбасса» успешно перехватила оба БПЛА путем отключения органов управления. После приземления взрывотехники с помощью мобильного роботехнического комплекса обезвредили боевой заряд дрона.
Ранее, 24 марта, сообщалось о том, что система «Купол Донбасса» за неделю успешно перехватила 185 БПЛА над Донецком и Макеевкой. Были предотвращены удары по складам гражданских складов горюче-смазочных материалов на окраине Макеевки.