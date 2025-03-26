Мишустин заявил о провале антироссийских санкций в сфере энергетики
Антироссийские санкции Запада не смогли навредить позициям России на мировом рынке энергетики. Об этом 26 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Внешние санкции в принципе не достигли своих целей и целей своих акторов и в сфере энергетики. Россия сохранила влияние на мировом рынке в этом секторе», — сказал он, выступая в Государственной думе с ежегодным отчетом о работе правительства.
По словам Мишустина, РФ смогла самостоятельно освоить целый ряд попавших под санкции технологий, связанных с добычей и переработкой нефти и газа. Высока роль отечественной техники и в электроэнергетике — доля российского оборудования на современных подстанциях и линиях передачи уже превысила 90%.
Ранее, 18 марта, президент России Владимир Путин заявил, что российские предприниматели успешно адаптировались к санкционным механизмам Запада, создав альтернативные способы взаимодействия с зарубежными партнерами. Глава государства назвал рестрикции дополнительным катализатором позитивных изменений в российской экономике.