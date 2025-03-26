В МИД РФ назвали задержание главы Гагаузии Гуцул политическим давлением

В Молдавии усиливается политический прессинг против сторонников конструктивных отношений с Россией. Об этом 26 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя задержание главы Гагаузии Евгении Гуцул.

«По мере приближения парламентских выборов в Молдавии оппоненты нынешних властей всё чаще жалуются на произвол правоохранительных органов, отмечая, что республика уже фактически превратилась в полицейское государство», — приводятся ее слова в Telegram-канале ведомства.

Захарова также отметила, что уголовные дела возбуждаются против неугодных политиков, а русскоязычные СМИ подвергаются цензуре и закрытию.

«Хотелось бы надеяться, что в данном резонансном деле будут соблюдены законность и демократические принципы, прежде всего касающиеся защиты прав и свобод человека», — заключила она.

О задержании Гуцул в аэропорту Кишинева без объяснения причин стало известно 25 марта. В блоке «Победа» сообщили, что глава Гагаузии должна была улететь в Стамбул, где у нее были запланированы встречи. Как сообщила генпрокуратура Молдавии, политика задержали после того, как ее имя обнаружилось в списке лиц, которым запрещен выезд из страны.

Позднее главу Гагаузии доставили в Национальной антикоррупционный центр (НАЦ) Молдавии, с ней находятся адвокаты. У здания собрались сторонники Гуцул и молдавской оппозиции, власти стянули в этот район силы полиции. Позже в НАЦ сообщили, что в ближайшее время Гуцул предъявят официальные обвинения по делу о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов, прокуроры запросят суд поместить ее под предварительный арест.

26 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия осуждает власти Молдавии из-за задержания главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул. Пресс-секретарь президента РФ предположил, что во многом молдавские власти копируют манеру поведения Румынии, «где попрали демократию».