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В России произошло 206 ДТП за минувшие сутки

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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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За прошедшие сутки на российских дорогах произошло 206 ДТП, в которых погибли 10 и получили ранения 240 человек. Шестеро погибших были пассажирами и водителями транспортных средств. Об этом 26 марта сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции МВД России.

С участием автобусов во вторник зафиксировано 16 ДТП, в которых погибших нет, но 30 участникам дорожного движения, в том числе одному ребенку, потребовалась медпомощь. Причиной 11 происшествий с автобусами стало нарушение правил дорожного движения водителями других транспортных средств.

В результате 72 ДТП, 31 из которых произошло на пешеходных переходах и 41 вне зоны их действия, погибли четыре пешехода, еще 68 получили ранения различной степени тяжести. В числе пострадавших — 13 детей-пешеходов, четверо из них получили травмы на пешеходных переходах.

На дорогах России за минувшие сутки зарегистрировано 23 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых ранения получили 23 юных участника дорожного движения, в том числе шесть детей-пассажиров. Погиб один ребенок-пешеход. Так, в Новосибирске водитель маршрутного такси на «Газели», перевозившей четырех пассажиров, при проезде регулируемого пешеходного перехода на запрещающий (желтый) сигнал светофора совершил наезд на семилетнего школьника, находившегося в сопровождении матери, который перебегал проезжую часть по «зебре». В результате ДТП мальчик погиб.

Госавтоинспекция призвала автомобилистов соблюдать правила дорожного движения на дорогах населенных пунктов и городов. Особую осторожность следует проявлять при подъезде к пешеходным переходам, сбрасывая перед ними скорость вплоть до полной остановки, чтобы пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть.

«Помните, что поведение детей на дороге зачастую бывает непредсказуемым, поэтому водителям всегда следует быть предельно собранными при проезде перекрестков и пешеходных переходов, чтобы успеть адекватно отреагировать на возможное в любой момент резкое изменение дорожной ситуации. Кроме того, никогда не спешите возобновлять движение даже на разрешающий вам это действие сигнал светофора, пока не убедитесь, что переход полностью свободен от пешеходов», — сказал «Известиям» начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Сергей Хранцкевич.

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24 марта сообщалось, что с 1 сентября в Киргизии вводится процедура проверки знаний правил дорожного движения (ПДД) у водителей, нарушивших правила, прямо на месте остановки. Если нарушитель не сможет ответить на вопросы, связанные с ПДД, его водительское удостоверение будет временно изъято.

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