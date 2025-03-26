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В Гагаузии назвали задержание Гуцул давлением на автономию

Константинов: задержание Гуцул является давлением на автономию Гагаузии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Задержание главы Гагаузии Евгении Гуцул является очередным давлением на автономию. Об этом 26 марта сообщил «Известиям» председатель народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов.

«Это очередное давление на Гагаузию. Это не первый день, когда давление с центра началось. Мы уже замечаем практически более четырех лет с того момента, как госпожа [президент Молдавии Майя] Санду выиграла выборы вместе с командой ПАС. Они всё делают возможное, чтобы ущемить Гагаузию», — заявил он.

По словам Константинова, Санду на своих встречах регулярно стремится «натравить» Гагаузию против молдавского народа. Кроме того, руководство Гагаузии теперь старается не говорить об автономии вообще.

«Они не считаются с автономией, с нашими решениями. <...> То же самое грозит всем, потому что наши взгляды другие, наши позиции другие. Если мы идем против позиции руководства — значит, мы враги. Если мы не называем Российскую Федерацию агрессором — значит, мы не с ними. А они почему-то Российскую Федерацию видят агрессором», — отметил председатель народного собрания.

Он указал на переживания людей, которые замечают давление на автономию и не хотят ссориться с Россией. Но Гагаузия не будет сдаваться, подчеркнул Константинов.

«Чего хочет наше руководство, не получится у них. Они должны найти другие моменты. И не надо ссориться ни с кем — ни с румынами, нашими соседями, ни с Украиной, ни с Европой. Не надо дружить с кем-то против кого-то. Мы такого пути именно придерживаемся», — заключил он.

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О задержании Гуцул в аэропорту Кишинева без объяснения причин стало известно 25 марта. В блоке «Победа» сообщили, что глава Гагаузии должна была улететь в Стамбул, где у нее были запланированы встречи. Как сообщила генпрокуратура Молдавии, политика задержали после того, как ее имя обнаружилось в списке лиц, которым запрещен выезд из страны.

Позднее главу Гагаузии доставили в Национальной антикоррупционный центр (НАЦ) Молдавии, с ней находятся адвокаты. У здания собрались сторонники Гуцул и молдавской оппозиции, власти стянули в этот район силы полиции. Позже в генпрокуратуре Молдавии сообщили, что задержание главы Гагаузии связано с запретом на ее выезд из республики.

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