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В Госдуме оценили возможность ЕС закрыть потребность ВСУ в финансировании

Депутат Журавлев: ЕС едва может покрыть треть потребностей ВСУ
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Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth
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Евросоюз (ЕС) может покрыть лишь треть от потребностей Вооруженных сил Украины (ВСУ) в финансировании. Об этом 26 марта «Известиям» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Накануне газета The Times опубликовала интервью украинского президента Владимира Зеленского, в котором он заявил, что у Украины нет денег на финансирование ВСУ, поэтому стране необходима помощь со стороны Европы, а в идеале еще и от США. При этом украинский лидер подчеркнул, что склонен больше полагаться на ЕС.

Депутат подчеркнул, что до половины украинского бюджета наполнялось за счет западных денег, кредитов и дотаций.

«Никто на фронте никогда не видел украинского оружия, только то, что поступило от стран НАТО. В этом конфликте Запад использовал Украину исключительно как источник живой силы, тех самых украинцев, до последнего из которых и предлагалось вести боевые действия», — сказал Журавлев.

По его словам, после пересмотра США вопроса финансирования ВСУ Зеленскому спешно пришлось искать новые источники.

«В ЕС могут обещать всё что угодно, но в реальности европейские возможности не столько велики и едва могут покрыть треть украинских потребностей. Условная Эстония может бить себя в грудь, утверждая, что ради ВСУ готова отдать 2,9% собственных доходов, но в абсолютных цифрах этой суммы вряд ли хватит на покупку пары истребителей», — заключил депутат.

Встретились поговорить: на саммите ЕС в Брюсселе не нашли денег для Киева
При этом на встрече немало времени уделялось поддержке Украины

24 марта немецкая газета Die Welt сообщила, что ЕС испытывает нехватку как сил, так и желания для помощи Украине. По информации СМИ, лидеры Евросоюза заблуждались, полагая, что он может действовать наравне с США в вопросе поставок ВСУ. Die Welt также акцентировала внимание на том, что Украина находится в уязвимом положении и Вашингтон не будет учитывать обеспокоенность Киева в предстоящих переговорах.

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