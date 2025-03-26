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В Польше сообщили о запасе боеприпасов на одну-две недели боевых действий

Луковский: Польша имеет запас боеприпасов на одну-две недели боевых действий
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Фото: REUTERS/Agnieszka Sadowska
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Польша имеет запас боеприпасов на одну-две недели возможного ведения боевых действий. Об этом 26 марта заявил глава польского Бюро национальной безопасности Дариуш Луковский.

«При сегодняшнем уровне запасов оборона могла бы вестись в течение одной или двух недель», — заявил генерал в эфире телеканала Polsat.

Также Луковский добавил, что меньше всего боезапаса накоплено для старых образцов вооружения. От отметил, что некоторых боеприпасов может хватить всего на пять-семь дней боевых действий. Только в течение двух-трех лет Польша сможет накопить необходимый арсенал для длительного ведения боя, уточнил Луковский.

На данный момент оборонная промышленность Польши производит около 50 тыс. снарядов калибра 155 мм ежегодно. К 2028 году в планах увеличить выпуск этого калибра до 200–300 тыс. штук, передает «Газета.Ru».

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Ранее, 21 марта, агентство Bloomberg сообщило, что страны Европы испытывают дефицит ресурсов, необходимых для производства пороха и других взрывчатых веществ на фоне планов по значительному увеличению расходов на оборону. По данным агентства, европейские правительства перебрали свои запасы боеприпасов с целью вооружить Украину и показали, насколько их резервы малы.

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