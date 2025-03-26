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Житель Подмосковья получил 10 лет тюрьмы за финансирование терроризма

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Житель подмосковного Орехово-Зуево получил 10 лет за финансирование терроризма. Об этом 26 марта сообщает ГСУ Следственного комитета (СК) России по Московской области.

«Собранные следователем следственного отдела по городу Орехово-Зуево ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 62-летнему местному жителю. Он признан виновным в финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). <...> Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Как было установлено, подсудимый 6 и 26 марта 2021 года, находясь у торгового центра в Орехово-Зуево сделал денежный перевод на карту лицу, которое занималось финансированием международной террористической организации.

В феврале 2023 года получатель переводов был осужден по нескольким статьям за преступления террористической направленности (ч. 3 ст. 33 УК РФ, ч. 1 ст. 205.1 УК РФ и ч. 4 ст. 205.1 УК РФ — организация преступления, склонение и вербовка).

«По уголовному делу проведены допросы, осмотры, обыски, проанализированы детализации телефонов, изучены сведения о движении по счетам. Собранные доказательства легли в основу обвинения и приговора», — указано в Telegram-канале ведомства.

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6 марта сообщалось, что южный окружной военный суд приговорил жителя Новороссийска Дмитрия Левина к 15 годам лишения свободы за передачу данных о Военно-морском флоте (ВМФ) РФ спецслужбам Украины. По данным следствия, мужчина вступил в террористическую организацию.

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