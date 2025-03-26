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Дилеры объяснили сокращение продаж авто с пробегом в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Снижение продаж автомобилей с пробегом в России в феврале связано прежде всего с давлением на спрос ключевой ставки и дальнейшим снижением процента кредитных сделок. Об этом рассказал директор департамента автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Гришаков, передает аналитическое агентство «Автостат» 26 марта.

Также на сокращение рынка повлияло укрепление курса рубля, которое прямо влияет на ценообразование автомобилей с пробегом, поступающих по каналам параллельного импорта, считает он.

Неопределенность по дальнейшему развитию продаж вносят также экономическая ситуация и новости о вероятном возвращении покинувших рынок брендов. Гришаков считает, что ситуация на рынке автомобилей с пробегом может стабилизироваться во II квартале, а в III квартале ожидается рост спроса.

Коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин полагает, что рынок «вторички» снизился из-за сокращения ассортимента после активных продаж в конце 2024-го — найти ликвидную модель стало труднее. Тенденция по снижению может оказаться краткосрочной, если экономические условия стабилизируются и доступность подержанных машин улучшится, полагает он.

Гоняют воздух: что происходит на рынке авто с пробегом
Россияне ищут на вторичке автомобиль подешевле

21 марта сообщалось, что в феврале 2025 года в России было приобретено 397,1 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что на 5,5% меньше, чем месяцем ранее, и на 0,6% ниже уровня февраля прошлого года. Среди марок лидерство на вторичном рынке принадлежит Lada, в последний зимний месяц было куплено 106 тыс. таких машин отечественной марки.

Второе место сохраняет Toyota (39,1 тыс. единиц). Далее следуют Kia и Hyundai (21,1 тыс. и 20,7 тыс. единиц соответственно), а также Nissan (17,4 тыс. единиц). Десятку замкнули Volkswagen, Chevrolet, Renault и Ford.

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