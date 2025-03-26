Мишустин сообщил о выполнении всех завершившихся в 2024 году нацпроектов
Все завершившиеся в минувшем году 14 национальных проектов выполнены. Об этом 26 марта сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе выступления в Государственной думе с ежегодным отчетом о работе правительства.
«Правительством была сформирована эффективная система управления национальными проектами, которая и дала возможность контролировать их в режиме практически онлайн. Как результат — завершившиеся национальные проекты выполнены», — сказал он.
Мишустин отметил, что нацпроекты — один из ключевых инструментов работы правительства. По его словам, в первую очередь они направлены на то, чтобы у людей было всё необходимое для комфортной жизни, например современные школы, новый транспорт, качественные дороги, детские площадки, парки, больницы.
«Национальный проект — это и продвижение нашей науки, обеспечение разработок и внедрения новых технологий во все отрасли экономики», — подчеркнул премьер-министр РФ.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко накануне указала на необходимость учитывать интересы семей при реализации нацпроектов в области транспорта. Она отметила, что это особенно важно в контексте обеспечения доступности пассажирских перевозок и повышения безопасности.