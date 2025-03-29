С мусульманским праздником Ураза-байрам: красивые открытки и поздравления

В конце марта заканчивается священный месяц Рамадан у мусульман, на который приходится самый длительный и строгий пост. Его окончание знаменуется большим праздником Ураза-байрам, известным также как праздник разговения. В 2025 году он наступит в ночь на 31 марта. Специально к торжеству «Известия» подготовили красивые открытки и поздравления, которыми можно поделиться в праздничную ночь.

С Ураза-байрамом: красивые открытки

Ураза-байрам — один из самых древних мусульманских праздников. Согласно преданию, его установил еще сам пророк Мухаммед. В дальнейшем он распространился по всему миру вместе с мусульманской религией. В арабской традиции он известен под названием Ид-аль-Фитр, дословно — праздник прекращения поста.

Сгенерировано нейросетью Открытка с Ураза-байрамом

Ежегодно его отмечают во многих арабских странах, Юго-Восточной Азии, Африке и на территории России, где проживает более 15 млн приверженцев ислама. В частности, в Адыгее, Башкирии, Дагестане, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Татарстане, Чечне и Республике Крым.

Дата праздника зависит от лунного календаря и меняется каждый год. Так, в прошлом году Ураза-байрам начали отмечать 9 апреля. В текущем году празднования пройдут на 10 дней раньше — в последний день марта.

Сгенерировано нейросетью Открытка с Ураза-байрамом

Причем часто торжества длятся не один день. В ряде мусульманских стран, где в это время объявляется выходной, они могут продолжаться до трех дней.

Традиционно в Ураза-байрам правоверные мусульмане посещают мечеть и раздают милостыню (закят аль-фитр), как завещал пророк. Пожертвования передаются бедным напрямую или через благотворительные организации.

Сгенерировано нейросетью Открытка с Ураза-байрамом

Накануне торжества обязательно совершают омовение, наводят порядок в доме, подготавливают чистую нарядную одежду, некоторые еще обновляют предметы интерьера.

После долгого говения, когда от рассвета до заката запрещалось принимать пищу и даже воду, повсеместно устраивают пышные застолья с большим разнообразием блюд. На стол подают плов, долму, жаркое из баранины, пахлаву, орехи и отборные фрукты.

Сгенерировано нейросетью Открытка с Ураза-байрамом

Также во время Ураза-байрама верующие поздравляют друзей и близких, отправляя им открытки с теплыми пожеланиями. Обычно на поздравительных карточках присутствуют мусульманские религиозные символы, изображения мечетей и блюд национальной кухни, которые подают на стол в праздник.

С праздником Ураза-байрам: поздравления своими словами

При встрече и в поздравлениях мусульмане приветствуют друг друга словами «Ид мубарак!», что переводится как «Благословенного праздника!». В дополнение желают благополучия, здоровья, крепкой веры, благих помыслов и добрых дел.

Сгенерировано нейросетью Открытка с Ураза-байрамом

Вот несколько примеров, как поздравить с праздником разговения в прозе своими словами:

«Поздравляю с завершением священного месяца Рамадан и праздником Ураза-байрам! Желаю душевной гармонии, светлых помыслов и новых надежд. Пусть в вашем доме будут мир и достаток, а Аллах услышит все ваши молитвы!»

Сгенерировано нейросетью Открытка с Ураза-байрамом

«С праздником Ураза! От всей души поздравляю вас с этим светлым днем. Искренне желаю доброго здоровья, успехов во всех начинаниях и милости Всевышнего. Пусть ваша жизнь будет такой же разнообразной и щедрой, как блюда на праздничном столе».

«Поздравляю всех мусульман с добрым праздником Ураза-байрам! Желаю, чтобы в вашем доме всегда царила атмосфера счастья и блага, чтобы вы не знали печалей и горя, а сердце с радостью встречало каждый новый день».

Сгенерировано нейросетью Открытка с Ураза-байрамом

«Поздравляю с Ураза-байрамом! В этот важный для всех мусульман праздник хочу пожелать крепкого семейного счастья, домашнего уюта и изобилия. Пусть ваши близкие будут здоровы и соберутся все сегодня за большим столом. Благословенного праздника!»

«От всей души поздравляю с днем разговения — Ураза-байрамом! Пусть он будет наполнен радостью, весельем, любовью и заботой близких вам людей. Пусть Аллах услышит ваши молитвы и исполнит все ваши сокровенные желания. С праздником!»

Картинки и поздравления на разных языках с Ураза-байрамом

Помимо этого, поздравления можно отправить на национальном языке. Например, татарском. А для родных и знакомых, проживающим в других странах, — на турецком или арабском. Приводим примеры с переводом.

Сгенерировано нейросетью Открытка с Ураза-байрамом

На татарском языке

«Ураза гаете бәйрәме белән ихластан тәбрик итәм! Бөтен йөрәкләр шатлык белән тулсын, өметләр чынга ашсын, бөтен кайгылар онытылсын. Аллах догаларыгызны кабул итсен, ә бәйрәм имин булсын».

(Искренне поздравляю вас с праздником Ураза-байрам! Пусть ваше сердце наполнится радостью, все надежды исполнятся и забудутся печали. Пусть Всевышний услышит ваши молитвы, а праздник будет благословенным»).

Сгенерировано нейросетью Открытка с Ураза-байрамом на татарском языке

На башкирском языке

«Бар мосолман ҡәрҙәштәребеҙҙе Ураҙа байрамы менән ысын күңелдән ҡотлайбыҙ! Был байрам бөтәбеҙгә лә иман байлығы, яңы көс-дәрт һәм илһам өҫтәһен!»

(«Сердечно поздравляю всех братьев-мусульман с праздником Ураза-байрам! Пусть этот праздник подарит богатство веры, новые силы и вдохновение!»)

Сгенерировано нейросетью Открытка с Ураза-байрамом на турецком языке

На турецком языке

«Bayram Bayramınız kutlu olsun! Hayatta meydana gelen tüm değişikliklerin sadece daha iyiye doğru olmasına izin verin! Her gün yeni ve neşeli keşifler getirsin, etrafınızdaki insanlar her zaman nazik ve sempatik olsun».

(«Поздравляю с праздником Ураза-байрам! Пусть все изменения, происходящие в жизни, будут только к лучшему! Пусть каждый день приносит новые и радостные открытия, а люди вокруг вас всегда будут добрыми и отзывчивыми»).

Сгенерировано нейросетью Открытка с Ураза-байрамом на арабском языке

На арабском языке

أهنئكم على عيد الفطر المبارك. أتمنى لك ولأحبائك الصحة الجيدة والسعادة والرفاهية والازدهار. رحمنا الله ونعزونا إلى الأعمال الصالحة التي تم القيام بها خلال شهر الصوم الكبير.

(«Поздравляю вас с праздником Ураза-байрам. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и процветания. Да помилует нас Аллах и воздаст должное нам за добрые дела, совершенные в месяц великого поста»).

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