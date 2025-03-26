Украинского боевика осудили на 15 лет за террористический акт в Курской области
Суд в Курской области вынес приговор солдату Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрею Безручкову, который был признан виновным в совершении террористического акта. Об этом 26 марта сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.
«Следствием установлено, что 4 сентября 2024 года Безручков, являясь частью подразделений Вооруженных сил Украины, незаконно вторгся на территорию Российской Федерации», — говорится в Telegram-канале ведомства.
По словам СК, находясь в Суджанском районе Курской области, в целях дестабилизации деятельности органов власти Безручков препятствовал эвакуации гражданского населения из села Малая Локня.
16 сентября 2024 года он был задержан российскими военнослужащими.
Суд приговорил Безручкова к 15 годам лишения свободы, из которых 13 лет он проведет в тюрьме, а оставшееся время — в исправительной колонии строгого режима.
Второй Западный окружной военный суд 19 марта вынес приговоры в отношении пяти украинских боевиков, совершивших преступления в Курской области. Фигуранты минировали дороги и участки местности, открывали огонь по военным РФ и мирным гражданам, препятствуя их эвакуации.