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В Казахстане заявили о контактах с Украиной после атаки на КТК

МИД Казахстана: Астана ведет переговоры с Киевом по поводу атаки на КТК
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Фото: ТАСС/Ольга Ибраева
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Астана и Киев ведут переговоры по поводу обеспечения безопасности Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), нефтеперекачивающую станцию которого в феврале атаковали украинские беспилотники. Об этом 26 марта сообщил журналистам первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Акан Рахметуллин после заседания мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана.

«По первой атаке была доведена озабоченность до украинской стороны», — приводит его слова ТАСС.

Как указал Рахметуллин, по поводу второй атаки на КТК, произошедшей в марте, в настоящее время ведется расследование.

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Ранее, 17 февраля, беспилотники атаковали нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума. Уточняется, что пострадавших среди персонала нет. Работники смогли предотвратить угрозу разлива нефти. На данный момент нефтеперерабатывающая станция «Кропоткинская» выведена из эксплуатации.

19 марта через несколько часов после принятого по предложению президента США Дональда Трампа решения российского лидера Владимира Путина о временном прекращении ударов по украинской энергетической инфраструктуре киевский режим совершил атаку с применением трех БПЛА самолетного типа по расположенному в станице Кавказская объекту КТК, обеспечивающему перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании.

При этом 19 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что удар ВСУ скажется на мировых энергорынках, в том числе может спровоцировать высокие цены на энергоносители. Он добавил, что на объектах КТК нет российских систем противовоздушной обороны, а также подчеркнул, что там пострадало западное оборудование, которое быстро восстановить невозможно.

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