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Более 600 конфискованных автомобилей отправили в зону СВО за прошлый год

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Более 600 конфискованных по решению суда автомобилей в 2024 году были переданы Минобороны и направлены в зону СВО. Об этом 25 марта сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Так, в 2024 году в кассационной инстанции по представлениям прокуроров отменены незаконные решения по 408 делам в части неприменения конфискации, рассказали в ведомстве. В 293 случаях шла речь о неприменении конфискации транспорта, в 115 случаях — о неприменении конфискации эквивалента взяток.

В России за год зафиксирован почти трехкратный рост числа осужденных с конфискацией имущества, подсчитали в Генпрокуратуре. Более чем в два раза выросло число решений по транспортным средствам граждан, повторно управлявших в состоянии опьянения. Также на треть увеличилось применение судом первой инстанции конфискации имущества коррупционеров.

«Благодаря этому в 2024 году в Минобороны России, в том числе для целей специальной военной операции, направлено более 600 конфискованных машин», — подчеркнули в ведомстве.

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27 февраля сообщалось, что Ульяновский автозавод модернизировал автомобили на основе отзывов, полученных от участников СВО. На моделях УАЗа появились мосты «закрытого» типа с дополнительной герметизацией, усиленные крестовины и карданные валы, дополнительные листы рессор.

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