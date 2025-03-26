В Москве упростили порядок размещения летних веранд кафе и ресторанов
Столичным кафе и ресторанам разрешили не согласовывать проекты размещения летних веранд без спецоборудования. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.
Из условий — расстояние между верандой и кафе не должно превышать пяти 5 м. Зонты не должны быть выше первого этажа ресторана, с каркасом из металла, дерева или композитных материалов. Столы и стулья на веранде должны быть промышленного изготовления (не интерьерные или садовые).
Проекты веранд со сложным оборудованием — перголами, декоративными ограждениями, осветительными и обогревающими приборами. — по-прежнему требуется согласовывать.
По словам Собянина, сезон веранд начнется 1 апреля. Уведомление о размещении принимаются на портале mos.ru.