План перевооружения Европы столкнется с серьезными проблемами и в итоге потерпит неудачу, считает британский аналитик Александр Меркурис. Об этом он 26 марта заявил на своей странице в YouTube.

«Любой, кто считает, что Европа в ближайшие годы потратит €800 млрд на оборону, глубоко заблуждается. Эти деньги просто исчезнут в разных проектах или долговых выплатах», — сказал Меркурис.

По его словам, повторится история с фондом восстановления от последствий эпидемии COVID-19, когда «деньги выделялись куда угодно, но не на восстановление».

Также, по мнению аналитика, главной проблемой является отсутствие необходимой промышленной базы, без которой реализация планов перевооружения невозможна.

Ранее, 20 марта, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сигналы от Европы по большей части касаются планов по милитаризации, а не готовности к переговорам по мирному урегулированию на Украине. Пресс-секретарь президента добавил, что сейчас европейское объединение скорее превратилось «в партию войны».