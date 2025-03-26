Шесть россиян пострадали при пожаре на российском судне у берегов Южной Кореи
У побережья Южной Кореи недалеко от Пусана произошел пожар на российском судне Crystal Asia, шестеро граждан РФ пострадали. Об этом 26 марта сообщило генеральное консульство России в городе.
Инцидент произошел в 07:14 по местному времени (01:14 мск) в 8 км от Пусана. Указывается, что из 23 членов экипажа судна 22 имели российское гражданство.
«Шесть россиян пострадали, два из них — в тяжелом состоянии. Все пострадавшие оперативно доставлены в медицинские учреждения города Пусан», — сообщается в Telegram-канале генконсульства.
Российское дипучреждение поддерживает контакт с местными властями.
Ранее, 10 марта, у северо-восточного побережья Англии столкнулись танкер и контейнеровоз Solong, при этом возник крупный пожар. Телеканал Sky News заявил о спасении всех 37 моряков, находившихся на борту судов, однако позже сообщалось, что один из них пропал без вести.
По данным посольства РФ в Великобритании, на борту грузового судна было пятеро россиян, из них один — капитан, которому предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве. Все граждане РФ живы и невредимы, добавили в диппредставительстве.