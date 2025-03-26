Трамп обвинил страны Евросоюза в продолжительном обворовывании США

Страны Евросоюза (ЕС) оказались для США хуже врагов, поскольку на протяжении 45 лет обкрадывали страну, в то время как Вашингтон был «мягким и слабым». Об этом 26 марта заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Смотрите, нас 45 лет обдирали другие страны. Мы всегда были мягкими и слабыми. Это почти, как если бы у нас были люди, которые не знали, что они делают. Нас просто обдирали как страну, вот почему у нас $36 трлн долга», — заявил он в интервью порталу Newsmax.

Как отметил президент США, сейчас для Америки пришло время вернуть назад большую часть этих денег.

«Мы не могли бы позволить этому продолжаться. И, вы знаете, часто друзья, так называемые друзья, были хуже врагов. Посмотрите на Европейский союз, что они сделали с этой страной (США. — Ред.), как они ее обчистили. И Китай, вы знаете об этом», — добавил он.

24 марта старший аналитик Freedom Finance Global Юрий Ичкитидзе в беседе с «Известиями» заявил, что США не грозит дефолт из-за экономических причин, однако ситуация осложняется законодательным лимитом госдолга. По его словам, чтобы избежать дефолта, республиканцам и демократам необходимо договориться о повышении лимита госдолга.

В тот же день газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что Трамп планирует 2 апреля повысить пошлины для стран G20, в отношениях с которыми наблюдается торговый дисбаланс.