Реклама
Прямой эфир
Авто
ЗМЗ начнет выпуск новых коробок передач для УАЗа
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали потепление до +10 градусов в Москве 26 марта
Мир
Трамп обязал избирателей подтверждать американское гражданство на выборах
Общество
Захарова назвала убийство журналистов в ЛНР зачисткой информпространства Киевом
Общество
Украинского боевика осудили на 15 лет за террористический акт в Курской области
Происшествия
Корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла в Белгородской области
Спорт
Хет-трик Глушенкова помог сборной РФ победить Замбию в товарищеском матче
Общество
Ространснадзор проверит водный транспорт из-за ЧС с разливом нефтепродуктов
Спорт
Овечкин забил 889-й гол в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до пяти шайб
Общество
Сотрудники УФСБ пресекли незаконный оборот золота в Забайкальском крае
Мир
Глава МИД Венгрии анонсировал визит в Москву для обсуждения конфликта на Украине
Общество
В РАН выступили за увеличение возраста молодежи
Мир
Bloomberg сообщило о возможном возвращении крупнейших сырьевых трейдеров в РФ
Мир
В Южной Корее разбился вертолет при тушении лесных пожаров
Мир
Россия в 2024 году поставила Венгрии рекордные 8,6 млрд куб. м газа
Мир
В ООН предупредили о риске голода для более 1 млн жителей Газы
Общество
Суд приговорил 23 боевиков «Азова» к срокам заключения от 13 до 23 лет

Трамп обвинил страны Евросоюза в продолжительном обворовывании США

0
EN
Фото: Global Look Press/Valerie Plesch
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Страны Евросоюза (ЕС) оказались для США хуже врагов, поскольку на протяжении 45 лет обкрадывали страну, в то время как Вашингтон был «мягким и слабым». Об этом 26 марта заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Смотрите, нас 45 лет обдирали другие страны. Мы всегда были мягкими и слабыми. Это почти, как если бы у нас были люди, которые не знали, что они делают. Нас просто обдирали как страну, вот почему у нас $36 трлн долга», — заявил он в интервью порталу Newsmax.

Как отметил президент США, сейчас для Америки пришло время вернуть назад большую часть этих денег.

«Мы не могли бы позволить этому продолжаться. И, вы знаете, часто друзья, так называемые друзья, были хуже врагов. Посмотрите на Европейский союз, что они сделали с этой страной (США. — Ред.), как они ее обчистили. И Китай, вы знаете об этом», — добавил он.

В США высок риск шатдауна. Ответы на главные вопросы

24 марта старший аналитик Freedom Finance Global Юрий Ичкитидзе в беседе с «Известиями» заявил, что США не грозит дефолт из-за экономических причин, однако ситуация осложняется законодательным лимитом госдолга. По его словам, чтобы избежать дефолта, республиканцам и демократам необходимо договориться о повышении лимита госдолга.

В тот же день газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что Трамп планирует 2 апреля повысить пошлины для стран G20, в отношениях с которыми наблюдается торговый дисбаланс.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025