Овечкин назвал погоню за рекордом Гретцки особенным моментом
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал особенным временем погоню за рекордом по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который принадлежит канадцу Уэйну Гретцки. Слова россиянина 26 марта приводит сайт лиги.
«Конечно, это классное время, нужно просто им наслаждаться. Безусловно, это особенный момент. Все за этим следят, все обращают на это внимание», — отметил Овечкин.
В ходе матча против «Виннипег Джетс» Овечкин забросил 889-ю шайбу, сократив отставание от Гретцки до пяти голов.
Овечкин 11 марта рассказал «Известиям» и «Спорт-Экспрессу», что не собирается продлевать контракт с американским клубом и рассматривает вариант возвращения в московское «Динамо». В то же время Овечкин заметил, что трудно загадывать на такой длительный срок.