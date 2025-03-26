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Трамп обязал избирателей подтверждать американское гражданство на выборах

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Фото: Global Look Press/Mohammed Talatene
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Президент США Дональд Трамп подписал указ, обязывающий американских избирателей подтверждать свое гражданство при регистрации для голосования на президентских выборах. Соответствующий документ 25 марта опубликован на сайте Белого дома.

«Комиссия по содействию проведению выборов потребует предоставить в регистрационных формах избирателей документальное подтверждение гражданства США, выданное правительством», — говорится в публикации.

Отмечается, что соответствующий указ повысит показатель проведения честных выборов в стране. Кроме того, он запретит штатам подсчитывать бюллетени, полученные сотрудниками комиссии после дня выборов по почте.

Уточняется, что должностное лицо штата или местного органа власти должно отметить в бланке тип документа заявителя, подтверждающий гражданство, а также дату выдачи и истечения срока действия документа, выдавшее его ведомство и иные уникальные данные.

В свою очередь штаты, которые не будут способствовать обеспечению безопасности выборов, столкнутся с сокращением федерального финансирования.

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22 марта сообщалось, что министерство внутренней безопасности (МВБ) США распустит три внутренних надзорных агентства, которые «препятствовали» иммиграционному контролю тем, что расследовали жалобы и защищали интересы иммигрантов.

По данным газеты The Washington Post, всего агентства имели порядка 300 сотрудников, что составляет небольшую долю от примерно 260 тыс. сотрудников МВБ.

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