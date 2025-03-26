Глава МИД Венгрии анонсировал визит в Москву для обсуждения конфликта на Украине
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 26 марта сообщил, что отправляется в Москву, где планирует в числе прочего обсудить мирное урегулирование конфликта на Украине.
Сийярто на своей странице в Facebook (соцсеть принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ) отметил, что в центре внимания переговоров будет урегулирование конфликта на Украине, а также безопасность энергоснабжения и укрепление экономического сотрудничества между РФ и Венгрией.
Министр также сказал, что недавние переговоры России и США стали «новой вехой» в вопросах мирного урегулирования, что делает мир безопаснее.
Он напомнил, что Венгрия в течение трех лет выступала за сохранение каналов связи с Москвой.
Ранее, 25 марта, Сийярто заявил, что Евросоюз не должен препятствовать переговорам России и США по урегулированию украинского конфликта. Он также выразил признательность американскому лидеру Дональду Трампу и подчеркнул, что до его прихода на пост президента такие переговоры были невозможны.