Премьер Косово рассказал пранкерам о планах производить боеприпасы в республике

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) 26 марта презентовали видеоразговор с премьером Косово Альбином Курти, в котором он рассказал о планах строительства завода по производству боеприпасов. Диалог велся от имени президента Латвии Эдгарса Ринкевича.

«Мы закупаем оружие у США, у Великобритании, у Хорватии, у Турции. Мы собираемся построить завод по производству боеприпасов в Косово. Вот что мы собираемся сделать. Производить боеприпасы. Мы много закупаем, но мы также хотим производить у себя», — сказал Курти.

Он добавил, что Приштина готовится к вступлению в НАТО и наращивает военный потенциал, чтобы «заставить Сербию дважды подумать» перед возможными действиями.

По словам Курти, в НАТО есть четыре страны, которые не готовы признать Косово частью альянса. Это Испания, Румыния, Словакия и Греция.

Также он выразил надежду, что с новой Европейской комиссией «дела пойдут лучше».

«Но я думаю, мы теряем много времени, не объединяясь более прочно и не действуя более активно, не действуя более активно против Кремля», — заключил Курти.

Ранее, 26 февраля, Вован и Лексус опубликовали пранк с лидером группы «Би-2» Левой Би-2 (настоящее имя — Егор Бортник, признан в России иноагентом), в котором тот рассказал о тяжелом финансовом положении своей группы. В частности, коллективу стало отчаянно не хватать средств на съемки клипов.