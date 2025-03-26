В Красноярске на площади 1 тыс. кв. м загорелось здание для складирования мусора
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- В Красноярске на площади 1 тыс. кв. м загорелось здание для складирования мусора
В Красноярске на улице Энергетиков произошло возгорание неэксплуатируемого здания, предназначенного для складирования мусора. Об этом 26 марта сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.
По данным ведомства, площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м.
На месте работают 32 сотрудника экстренных служб и задействованы восемь единиц техники. О пострадавших не сообщается.
25 марта сообщалось, что в Битцевском лесу произошел пожар. По факту инцидента проводится проверка, а ее результаты взяты на контроль. Подробности произошедшего уточняются.