Западные журналисты назвали гибель Федорчака преступлением со стороны ВСУ

Западные журналисты назвали гибель корреспондента «Известий» Александра Федорчака преступлением со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, они указали на целенаправленность украинских атак на российских журналистов.

Военный корреспондент Витторио-Никола Ранджелони подчеркнул в разговоре с «Известиями», что Киев не впервые направляет обстрелы именно на журналистов.

«Были убиты целенаправленно три сотрудника СМИ. Безусловно, это является военными преступлениями. Украина целенаправленно обстреливает журналистов. Это не впервые. К сожалению, в 2025 году уже были погибшие, знакомые. Погиб коллега Сашка Мартемьянов на донецком направлении», — отметил он.

По его словам, украинские боевики привыкли, что подобное им сходит с рук. Так, Ранджелони привел в пример гибель итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году под минометным обстрелом в Славянске.

«Суд итальянский доказал причастность украинской армии, но, к сожалению, виновник на то время, один из виновников — сержант национальной гвардии Украины Виталий Марков, — не понес наказание, потому что из-за формальности не смогли доказать, что он находился именно те минуты на позициях, хотя он там был», — уточнил он.

Журналистка агентства International Reporters Кристель Неан, в свою очередь, назвала произошедшее хладнокровным убийством и указала на то, что журналисты были вполне идентифицируемы, поэтому их местоположение просто кто-то передал ВСУ.

«И это продуманное заранее убийство, в них стреляли не по ошибке, не просто так, это не тот случай, когда говорят, что мол они оказались в неудачном месте в неудачное время. Здесь явно видно, что была заранее поставлена цель убить журналистов. Для меня это абсолютно точно является военным преступлением», — подчеркнула Неан.

Она добавила, что ВСУ совершали попытку убить и ее. Так, журналистка оказалось под обстрелом в районе населенного пункта Петровское в 2022 году.

«Устроили бомбежку, моя машина была полностью уничтожена. Но мы с коллегой смогли укрыться в магазине, это была случайность, но она спасла нам жизнь. И это было уже не первый раз. Так что мы вовремя среагировали, как только услышали свист снарядов, иначе погибли бы. Мне неоднократно присылали угрозы и до, и после», — пояснила Неан.

Оба журналиста сошлись во мнении, что причиной убийств журналистов является попытка ВСУ скрыть правду.

О гибели Федорчака в зоне СВО стало известно 24 марта. Он работал на территории Луганской Народной Республики и Харьковской области. Последний репортаж Федорчака о ситуации на купянском направлении вышел в эфир 23 марта. В здании МИЦ «Известия» установили мемориал в знак скорби о погибшем корреспонденте.

В этот же день также сообщили, что в зоне спецоперации погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Они работали на одних съемках вместе с Федорчаком. СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 25 марта, комментируя произошедшее, отметила «звериную сущность» киевского режима. По ее словам, количество атак на представителей СМИ возрастает с пониманием невозможности нанесения урона РФ на поле боя.