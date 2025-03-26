Ядерное оружие, от которого по Будапештскому меморандуму отказался Киев, изначально принадлежало России. Об этом 25 марта заявил специальный посланник по особым поручениям президента США Дональда Трампа Ричард Гренелл.

«Давайте проясним ситуацию с Будапештским меморандумом: ядерное оружие принадлежало России и было ее остатками. Украина вернула ядерное оружие России. Оно не принадлежало Украине. Это неудобный факт», — написал он на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

Как отметила Газета.Ru, Будапештский меморандум являлся завершением международных переговоров по советскому ядерному оружию, оставшемуся в распоряжении Украины после распада СССР. Документ был подписан 5 декабря 1994 года и устанавливал гарантии безопасности, которые Россия, Великобритания и США давали Украине в обмен на передачу ядерного оружия.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 4 февраля потребовал выдать Киеву ядерное оружие вместо членства в НАТО. На следующий день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия надеется на понимание Европой абсурдности заявления украинского лидера. Специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог, в свою очередь, назвал шансы возвращения ядерного оружия почти «равными нулю».