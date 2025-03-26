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Подводная лодка ТОФ отработала удары по целям в ходе учений в Японском море

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Фото: Министерство обороны РФ
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Дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» Тихоокеанского флота (ТОФ) нанесла удары крылатыми ракетами «Калибр» по морской и береговой целям в ходе учения в Японском море. Об этом 26 марта сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что перед выполнением боевого упражнения подводники совершили скрытный переход в назначенный район. Первой ракетой была успешно поражена надводная цель (морской щит-мишень). Вторая ракета поразила береговую цель на тактическом поле Сюркум в Хабаровском крае. При этом дальность стрельбы составила более 1 тыс. км.

В ведомстве отметили, что Главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Александр Моисеев поблагодарил экипаж за успешную ракетную стрельбу, выполнение которой обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота, самолеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) морской авиации ТОФ.

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Пресс-служба Минобороны России 24 марта сообщила, что противолодочные самолеты Ил-38 морской авиации ТОФ в ходе тренировки отработали задачи пилотирования при возникновении внештатных ситуаций на аэродроме в Приморском крае. Маневры проводились над акваторией Японского моря.

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