Лавров указал на смену мнения в Евросоюзе по перемирию на Украине

Европейские страны после заявлений Киева о согласии на 30-дневное прекращение огня сразу поменяли свою позицию о недопустимости перемирия. Об этом 25 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью Первому каналу.

«11 марта в Джидде впервые киевский режим произнес, что он согласен на 30 дней перемирия. Тут же перевел стрелки на Россию, дескать, давайте немедленно беспрекословно соглашайтесь. Всякие макроны, стармеры, фондерляйны сразу стали кричать, что теперь «мяч» на стороне президента России Владимира Путина. Хотя еще за три дня до этого они все говорили, что никакого перемирия, им надо, прежде чем садиться за стол переговоров, «накачать» Украину, чтобы она выступала с позиции силы», — приводятся слова Лаврова на сайте МИД РФ.

Глава МИД России также обратил внимание на то, что Европа намерена «подорвать» роль США в урегулировании украинского конфликта, а также не хочет устранения его первопричин.

«Первопричины я называл: НАТО, истребление прав русского населения, всего, что связано с Россией законодательно, да и физически», — уточнил Лавров.

Лавров 25 марта указал на молчание Запада в ответ на атаку украинских беспилотников по территории России, которая произошла после договоренности о прекращении огня по энергоинфраструктуре. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 23 марта заявил, что несоблюдение договоренностей со стороны Украины может стать еще одним поводом для разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.