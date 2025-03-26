В Гидрометцентре спрогнозировали потепление до +10 градусов в Москве 26 марта
Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь и до +10 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в среду, 26 марта. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +8 до +10 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +2.
В Московской области днем синоптики обещают от +6 до +11 градусов, а ночью температура может упасть до –1.
Ожидается южный ветер со скоростью 3–8 м/с.
Атмосферное давление составит 746–747 мм ртутного столба.
Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова 24 марта сообщила, что до конца недели в столичном регионе ожидается облачная погода. Она также отметила, что 26 марта ожидается небольшой дождь. По словам Поздняковой, март закончится теплой погодой без существенных осадков.