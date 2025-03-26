В Берлине назвали соглашение между РФ и США первым шагом к миру в Европе

Член сената Берлина Гуннар Линдеманн в беседе с «Известиями» прокомментировал итоги российско-американских консультаций по урегулированию украинского конфликта в Эр-Рияде. По словам эксперта, достигнутое соглашение между Россией и США стало большим шагом вперед.

«Большой шаг в правильном направлении. Это первый шаг к восстановлению мира в Европе. И я считаю, что обе стороны внесли в это равный и положительный вклад. Важно, чтобы Россия снова была интегрирована. Важно, чтобы конфликт на Украине прекратился. И нынешнее соглашение на 30 дней — это первый шаг к этому. Я надеюсь, что переговоры будут продолжены, чтобы в итоге удалось установить прочный мир», — сказал он.

Линдеманн также указал на важность того, чтобы Евросоюз (ЕС) и другие европейские страны поддержали этот шаг.

«И здесь нужно четко сказать, особенно в адрес Урсулы фон дер Ляйен, главы Еврокомиссии, что сейчас пришло время для ЕС поддержать и разделить это соглашение между США и Россией. Потому что дальнейшие поставки оружия и усиление вооружений Украины сейчас будут контрпродуктивными. Поэтому ЕС было бы разумно принять участие в переговорах и полностью поддержать это соглашение», — подчеркнул он.

Член сената Берлина также отметил, что данное соглашение пойдет на пользу и самому Евросоюзу, и другим европейским странам. По его мнению, США и Россия подали пример, найдя в Эр-Рияде дипломатическую развязку.

«Пусть пока и в небольшом формате, но всё же дипломатическое решение. А если найдено маленькое решение, то, я думаю, в обозримом будущем будет найдено и большое», — заключил эксперт.

Президент США Дональд Трамп 25 марта заявил, что на переговорах в Эр-Рияде сторонам удалось достичь большого прогресса. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия и США продолжат контакты после переговоров в Эр-Рияде.