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Лавров назвал Уиткоффа переоценивающим европейские элиты человеком
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Лавров назвал Уиткоффа переоценивающим европейские элиты человеком

Лавров: Уиткофф понял суть конфликта на Украине, но переоценивает элиты в Европе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф — умный и энергичный человек, который понял суть конфликта на Украине, однако он переоценивает европейские элиты. Об этом 25 марта в интервью Первому каналу заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Я понимаю желание Уиткоффа. Он умный, энергичный человек. Ему кажется, что все должны понимать элементарные, на его взгляд, вещи. Он понял суть этого конфликта, судя по его высказываниям в ходе интервью [американскому журналисту] Такеру Карлсону. Но он существенно переоценивает элиты европейских стран, которые хотят «камнем висеть» на руках [президента Украины] Владимира Зеленского», — приводятся слова Лаврова на сайте МИД РФ.

По его словам, глава киевского режима понимает, что его светлый образ давно померк за пределами радикально настроенных кругов на Украине.

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 25 марта заявил, что российская сторона выступает за переговоры с США по всем направлениям, в том числе о спорте. Он отметил, что диалог двух стран по стратегической стабильности нужно восстанавливать, а сделать это можно только на основе принципов Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Россия и США продолжат контакты после переговоров в Эр-Рияде.

Переговоры российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде состоялись 24 марта. Они длились 12 часов. Член делегации РФ, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин охарактеризовал встречу как непростой, но полезный диалог. По его словам, в ходе переговоров стороны затронули множество проблем, однако решить удалось не всё.

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