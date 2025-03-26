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Артиллеристы ВС РФ рассказали об обстановке в поселке Коренево Курской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Артиллеристы 52-й артиллерийской бригады ВДВ добивают остатки группировки боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Коренево Курской области. «Известия» показали кадры обстановки в населенном пункте.

В лесопосадках у самой границы остались лишь разрозненные подразделения украинских боевиков. При этом противник давно не забирает тела погибших и раненых.

«Предлагаю сдаваться в плен. Кто не сдается, мы, соответственно, находим их и уничтожаем. Группировка немногочисленная уже. Ни подвоза, ни замены личного состава. Бежать им некуда. <...> Держаться им осталось не долго уже. Я думаю, что максимум неделя, и будет массовая сдача в плен либо они будут уничтожены», — сказал военнослужащий российской армии с позывным Удав.

По словам корреспондента «Известий» Эмиля Тимашева, расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» отработал сразу по двум целям ВСУ после корректировки данных от российских разведчиков. Ствольная и реактивная артиллерия ВС РФ постоянно перекатывается дальше вслед за пехотой, расчищая проход российским штурмовикам в Сумской области.

«Мы выполнили свой долг — выгнали их отсюда и пойдем теперь к ним. Каждый день и каждую ночь, а то и по два раза, приходится стрелять, поражать живую силу противника, прикрывать пехоту. Работы много», — подчеркнул военнослужащий Вооруженных сил (ВС) РФ с позывным Ростов.

«Чтобы выжить и победить, нужно постоянно двигаться»
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В Минобороны РФ 25 марта сообщили, что экипаж вертолета Ка-52М нанес удар по личному составу и бронированной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Также экипаж после применения авиационных средств поражения выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.

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