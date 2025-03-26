США заключили контракт на $1 млрд на поставку материалов для АПЛ класса Virginia
Дополнительный контракт на поставку материалов для атомных подводных лодок класса Virginia Block VI стоимостью $1 млрд заключили США с компанией General Dynamics Electric Boat. Об этом 25 марта сообщили в Пентагоне.
«Корпорация General Dynamics Electric Boat получила изменение к контракту, не превышающее $1 млрд 65 млн, для долгосрочных поставок материалов к подводным лодкам класса Virginia Block VI», — говорится в документе.
Работы планируется завершить к сентябрю 2035 года.
Министр обороны США Пит Хегсет 20 марта сообщил, что Пентагон расторг оборонные контракты и гранты на $580 млн. Он уточнил, что в указанную сумму входили гранты Пентагона объемом $360 млн на снижение углеродных выбросов кораблей американских Военно-морских сил, закупку программного обеспечения для кадровой службы, контракты с консалтинговыми компаниями, а также финансирование университетов на разработку моделей искусственного интеллекта и машинного обучения.