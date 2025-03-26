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Блокировку подделок на маркетплейсах хотят сократить с месяца до трех дней

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Правообладатели смогут быстро (в срок до трех дней) блокировать продажу подделок своих товаров на маркетплейсах — для этого им надо будет просто обратиться через личный кабинет на площадке к ее оператору. Внести такое положение в готовящийся сейчас законопроект «О платформенной экономике» правительству предложила Ассоциация продавцов и производителей электроники РАТЭК. С ее материалами ознакомились «Известия».

В правовом поле: в правительстве разработали законопроект о платформенной экономике
Документ упорядочивает отношения участников отрасли

Участники рынка рассказали, что сейчас процедура блокировки подделок часто занимает более 40 дней.

Гарантией того, что владельцы брендов не станут злоупотреблять правом на блицблокировку и что законопослушные продавцы в силу ошибки или оговора не пострадают, должна стать специальная страховка, следует из материалов РАТЭК. Правообладатели должны будут страховать ответственность перед продавцами и маркетплейсом.

Проблема контрафакта на цифровых платформах становится всё более острой, отметила советник практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Кристина Мкртчян.

«Согласно данным исследования IQ Technology, доля подделок по некоторым категориям электроники выросла до 69%. Российский центр оборота прав подтверждает, что около 30% контрафактной продукции реализуется через маркетплейсы. При этом правообладатели сегодня не имеют эффективных инструментов для оперативной блокировки подделок, вынуждены обращаться в суд, что занимает месяцы, а контрафакт продолжает продаваться», — пояснила она.

В Wildberries также добавили, что для контроля качества и безопасности продукции уже используют дополнительные инструменты.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Поворот на право: блокировку подделок на маркетплейсах предложили проводить за три дня

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