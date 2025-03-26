Посол МИД РФ Мирошник прокомментировал переговоры РФ и США
По ключевым вопросам Россия и США, прежде всего, должны будут договориться сами в двустороннем формате, заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«А дальнейшая реализация потребует привлечения и других сторон. Это будут вопросы, касающиеся более мелких шагов и реализации совместных инициатив РФ и США. В данном случае речь идет и об Украине. В таком случае она должна будет получить установки, о которых договорились Москва и Вашингтон. Не стоит исключать привлечения стран Черноморского бассейна в переговорный процесс, если их интересы затронуты», — пояснил он.
По словам Мирошника, среди таких стран может быть Турция, при посредничестве которой была заключена «зерновая сделка» в 2022 году.
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