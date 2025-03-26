Ученые определили наиболее подверженный риску болезни Альцгеймера этнос
Народ, у которого выше всего риск возникновения болезни Альцгеймера, — башкиры, выяснили генетики. Специалисты проанализировали геномы 166 тыс. человек различных национальностей, они искали мутации в гене APOE. «Известия» ознакомились с результатами исследования.
«У людей существует несколько вариантов гена APOE, каждый из которых кодирует разные формы белка аполипопротеина Е. Основные варианты мутаций гена APOE — это E2, E3 и E4. Наличие вариации APOE E4 увеличивает риск развития болезни Альцгеймера, сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта», — подчеркнули специалисты.
По словам генетиков, носителями одной копии APOE E4 является около 25% людей, двух копий — 2–3% населения.
Как отметили ученые, у носителей одной копии APOE E4 риск болезни Альцгеймера выше в три раза, чем у тех, у кого она отсутствует, а у носителей двух копий — до 15 раз.
Согласно исследованию, у башкир почти в 6% случаев встречается мутация в гене, отвечающем за вероятность возникновения болезни Альцгеймера. Реже всего такая мутация встречается у горских евреев и армян — в 0,45% случаев.
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Точечная прогностика: у башкир оказался выше риск болезни Альцгеймера