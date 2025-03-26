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Штрафы за рекламу в экстремистских соцсетях хотят увеличить в 40 раз

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В России в 40 раз могут увеличить штрафы для блогеров за размещение рекламы на запрещенных иностранных информационных ресурсах, в частности, речь идет о Instagram и Facebook (соцсети принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ). Такие поправки в КоАП РФ инициировал зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.

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Госдума 25 марта в окончательном третьем чтении приняла законопроект, который устанавливает запрет на размещение рекламы в экстремистских соцсетях. Однако эксперты сходятся во мнении, что наказание за нарушение этого требования не должно быть очень мягким, так как доходы за такую рекламу могут быть миллионными, а штрафы мизерные, сказал «Известиям» Выборный

По словам депутата, в настоящее время ответственность за нарушение законодательства о рекламе предусмотрена статьей 14.3 КоАП РФ. В ней есть отдельные нормы для кредитных и микрофинансовых организаций, для тех, кто рекламирует лекарства и медуслуги, для иностранных организаций и граждан, размещающих рекламу в интернете на территории России. При этом отсутствует специальная норма за нарушение нового требования — о запрете рекламы в запрещенных иностранных соцсетях.

«Это значит, что все виновные сейчас будут наказываться по части 1 статьи 14.3 КоАП. Максимальные штрафы для физлиц по ней составляют до 2,5 тыс. рублей, что несопоставимо с доходами, которые получают за рекламу. В связи с этим к нам уже поступают предложения об ужесточении ответственности. Мы прорабатываем вопрос о введении отдельной нормы в КоАП за нарушение физлицами требования по запрету публикации рекламы в запрещенных иностранных сетях со штрафами от 30 до 100 тыс. рублей», — отметил депутат.

Он также не исключил проработку вопроса об увеличении административных штрафов для бизнеса, который таким образом рекламирует свои товары и услуги. В настоящее время размер наказания для юрлиц по ч. 1 ст. 14.3 КоАП составляет до 500 тыс. рублей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Проехать пост: штрафы за рекламу в запрещенных соцсетях хотят увеличить в 40 раз

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