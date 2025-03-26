Девелоперам запретят умалчивать о платных услугах в договорах на покупку квартиры

Национальный союз защиты прав потребителей направил в правительство предложение по созданию в России единого типового договора, который девелоперы будут использовать при продаже квартир в новостройках. Первый год его можно использовать как рекомендательный для всех компаний, а затем перевести в разряд обязательных, легализовав документ с помощью необходимых законов. Об этом сказано в письме организации в правительство, с которым ознакомились «Известия». В кабмине редакции пояснили, что получили документ и направили его в Минстрой, в котором его уже начала рассматривать.

В обращении союза сказано, что сейчас девелоперские компании дают агрессивную рекламу, в которой часто умалчивают о многих существенных обстоятельствах, которые значимо влияют на конечную стоимость жилья. Строители в одностороннем порядке меняют начальные условия договора долевого участия уже после его заключения: базовая цена фактически вырастает уже после того, как квартира готова к передаче.

Это происходит за счет того, что девелоперы предлагают оказать услуги, о которых ранее не было известно, но без них покупатель не может обойтись, рассказал глава союза Павел Шапкин. Например, квартира увеличивается по метражу, а заплатить за лишнюю площадь нужно по рыночной цене, либо выясняется, что отдельных денег стоит озеленение территории, строительство детских площадок, парковка около дома и содержание подъезда.

Эксперт подчеркнул, что речь идет об изменении существенных условий. Сейчас компании составляют филигранные с юридической точки зрения документы, которые учитывают разные лазейки для компаний, поэтому, как отметил Шапкин, в типовом договоре следует зафиксировать базовые вещи, а также перечислить все услуги, которых входят и не входят в стоимость квартиры.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Настроить на лучшее: девелоперам запретят умалчивать о платных услугах в договорах