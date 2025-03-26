СМИ сообщили о вручении Шольцу и его кабмину увольнительных грамот
Канцлеру Германии Олафу Шольцу и 14 членам федерального правительства в связи с прекращением их полномочий президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер во дворце Бельвю вручил увольнительные грамоты. Об этом 25 марта сообщило издание Spiegel.
Перед вручением Штайнмайер отметил работу уходящего правительства канцлера в период пандемии коронавируса, украинского конфликта и ситуации в Газе.
«Олаф Шольц и его кабинет получили от Франка-Вальтера Штайнмайера свидетельства об увольнении и теперь находятся у власти только в качестве исполняющих обязанности», — говорится в материале издания.
Научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов 25 марта заявил, что Германия вряд ли сможет поддерживать антироссийский курс.
Досрочные выборы в бундестаг состоялись в Германии 23 февраля. Победу одержал оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), набравший почти 28,6% голосов. Второе место заняла партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 20,8%. Свободная демократическая партия (СвДП) и «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ) не прошли в бундестаг.