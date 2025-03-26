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Мирошник указал на преднамеренное убийство российских журналистов ВСУ

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Фото: REUTERS/Ivan Antypenko
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Ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по машине с корреспондентом «Известий» Александром Федорчаком и его коллегами с телеканала «Звезда» имел целью создать «туман войны» вокруг происходящего в зоне конфликта, объяснил «Известиям» посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

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«У нас есть основания полагать, что это были целенаправленные действия, что удар был нанесен непосредственно по месту, где каким-то образом было установлено присутствие СМИ. Очень четко видна реальная позиция Украины, в том числе на фоне попытки выстраивания диалога об урегулировании. У Украины были четкие стремления максимально навязывать свою медийную повестку, а присутствие там журналистов они рассматривали как цель», — отметил дипломат.

По его мнению, речь идет о военном преступлении, совершенном по заказу и под политическим кураторством украинских властей.

«Необходимо вычислить или подобрать варианты того, кто именно отдавал приказ о нанесении этого удара и откуда он наносился — это вопрос времени. Это протоколирование и сбор достоверных доказательств. У нас по многим таким ситуациям данные у следственных органов есть. Когда эти деятели окажутся на скамье подсудимых — вопрос времени и ситуации на земле», — уточнил Мирошник.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Слово под прицелом: Запад снова не заметил гибели российских журналистов

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