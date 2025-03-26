Мирошник указал на преднамеренное убийство российских журналистов ВСУ

Ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по машине с корреспондентом «Известий» Александром Федорчаком и его коллегами с телеканала «Звезда» имел целью создать «туман войны» вокруг происходящего в зоне конфликта, объяснил «Известиям» посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«У нас есть основания полагать, что это были целенаправленные действия, что удар был нанесен непосредственно по месту, где каким-то образом было установлено присутствие СМИ. Очень четко видна реальная позиция Украины, в том числе на фоне попытки выстраивания диалога об урегулировании. У Украины были четкие стремления максимально навязывать свою медийную повестку, а присутствие там журналистов они рассматривали как цель», — отметил дипломат.

По его мнению, речь идет о военном преступлении, совершенном по заказу и под политическим кураторством украинских властей.

«Необходимо вычислить или подобрать варианты того, кто именно отдавал приказ о нанесении этого удара и откуда он наносился — это вопрос времени. Это протоколирование и сбор достоверных доказательств. У нас по многим таким ситуациям данные у следственных органов есть. Когда эти деятели окажутся на скамье подсудимых — вопрос времени и ситуации на земле», — уточнил Мирошник.

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