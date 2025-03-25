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Путин провел заседание Совета по культуре и искусству

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Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев
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Президент России Владимир Путин 25 марта провел заседание Совета по культуре и искусству. В рамках него прошли обсуждения вопросов доступности культуры и развития российского кинематографа.

Так, Путин предложил «включить показатели обеспеченности территории учреждениями культуры в региональные нормативы для градостроительного проектирования». Помимо этого, продолжил он, необходимо «проработать возможность внедрения механизмов льготного кредитования инвесторов», которые готовы реконструировать и строить культурно-досуговые объекты.

Российский лидер подчеркнул, что инфраструктура в сфере культуры должна быть не только достаточна по количеству, но и содержательна по смыслам, а также доступна всем гражданам РФ.

Ответственный секретарь правления Союза писателей России Николай Иванов, в свою очередь, выразил благодарность от имени писателей России «за распоряжение о возврате Союзу писателей России имущества и в определенной степени организационных и финансовых возможностей», которыми обладал Союз писателей СССР.

«По сути, впервые за 30 лет у писателей ничего не отобрали, а дали, да еще двумя руками. Сейчас, вновь запуская объединительный литературный процесс, подтверждаем: в России три союзника — армия, флот и Союз писателей России вместе с Советом по культуре и искусству», — отметил Иванов.

Президент РФ в ответ на его слова добавил, что у России есть и другие союзники — кинематограф, музыка и прочие сферы искусства.

«Достаточно посмотреть фильмы о войне, и будет очевидно, что это так и есть. И многие другие виды искусства. А музыка разве нет? Достаточно вспомнить Шостаковича и его симфонию в блокадном Ленинграде», — отметил Путин.

Кроме того, кинорежиссер, гендиректор киноконцерна «Мосфильм», зампредседателя Совета при президенте РФ по культуре и искусству Карен Шахназаров заявил, что сейчас дети мало смотрят хороших, настоящих российских фильмов. Он отметил, что «во многих странах кино уже включено в школьное образование», однако дети не знают классику отечественного кино.

Путин обратил внимание на то, что кино в РФ тоже производят усиленно. В 2025 году уже успели запустить 150 кинокартин.

«Растет восприятие качества российского кино зрителями. И конечно, огромная заслуга в этом именно в поддержке государства. Национальная Медиа Группа в первую очередь видит эту поддержку в области кинематографии. И один из последних примеров — фильм «Красный шелк», который вышел при поддержке Фонда кино», — заявила гендиректор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

Президент РФ подчеркнул, что необходимо «создавать условия хорошие для людей, чтобы не было желания никуда уезжать».

«Чтобы у нас везде всё было достойно, на самом хорошем, высоком уровне и чтобы «тиграм мяса додавали», чтобы всё было у нас здесь в рамках заявленных нами стандартов и правил», — заключил Путин.

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Президент РФ Владимир Путин 25 марта отметил, что темп, набранный Россией в развитии отечественного кинематографа, является хорошим. По словам главы государства, в 2024 году завершили производство 298 фильмов. В прокат вышло 214 российских работ, из них 54 — при поддержке Министерства культуры РФ. Кассовые сборы составили 36 млрд рублей.

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