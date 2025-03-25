Умерла озвучивавшая Каркушу в «Спокойной ночи, малыши!» актриса Галина Марченко
Актриса, озвучивавшая ворону Каркушу в детской передаче «Спокойной ночи, малыши!», умерла в возрасте 88 лет. Об этом 25 марта сообщила пресс-служба телепередачи.
«Почти полвека своей жизни она оставалась верна детской редакции и передаче «Спокойной ночи, малыши!». Теперь же Каркуша, которую Галина Александровна называла главной любовью и основным событием своей пестрой актерской жизни, потеряла свою вторую «маму», — говорится в сообщении.
Коллектив программы также выразил соболезнования родственникам и близким артистки.
Марченко была актрисой Центрального детского театра, также работала в Ульяновской, Калининской и Куйбышевской филармониях. Затем в 1975 году она пришла на передачу «Спокойной ночи, малыши!», где исполняла роли разных героев, таких как Хрюша, Степашка и Мишутка. А уже в 1998 году Марченко стала играть Каркушу после смерти артистки Гертруды Суфимовой.