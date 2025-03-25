Путин наградил певицу Семенович медалью «За труды в культуре и искусстве»

Президент РФ Владимир Путин наградил певицу Анну Семенович медалью «За труды в культуре и искусстве». Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации 25 марта.

«За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить <…> медалью «За труды в культуре и искусстве» <…> Семенович Анну Григорьевну», — говорится в документе.

Как уточнила Газета.Ru, Семенович награждена в качестве ведущей программы акционерного общества «Русское Радио-Евразия».

В этот день мэр Москвы Сергей Собянин также вручил профессиональные награды деятелям культуры российской столицы. Знаками отличия «За безупречную службу городу Москве» были награждены Виктор Москвин, Иван Сигорских и Олег Гущин. Кроме того, звание «Почетный деятель искусств города Москвы» получили артистка театра «Современник» Алена Бабенко и артистка МДТ им. А.С. Пушкина Виктория Исакова.