Замбии апокалипсис: как Россия разгромила африканскую команду

Футболисты сборной России выиграли товарищеский матч против Замбии. Подопечные Валерия Карпина разгромили ее со счетом 5:0. Это вторая крупная победа нашей команды в нынешнем году — на прошлой неделе россияне победили с таким же счетом Гренаду. Значительную роль в успехе с Замбией сыграл ранее опальный полузащитник Максим Глушенков, забивший три гола.

Особое внимание

Так же, как и игра с Гренадой, матч с Замбией проходил в Москве на «ВТБ Арене». С учетом более высокого уровня соперника и посещаемость оказалась выше, чем на прошлой встрече. На вмещающий около 26,5 тыс. зрителей домашний стадион московского «Динамо» пришло во вторник более 21 тыс. зрителей. Тогда как игру с Гренадой посетило более 15 тыс.

Изначально было ясно, что на не столь статусных соперников привлечь болельщиков будет сложнее, чем в регионах, где даже на матчи против совсем слабых команд приходило очень много зрителей. Так в ноябре 2023 года в Волгограде разгром Кубы (8:0) посмотрело вживую более 40 тыс. В ноябре прошлого года там же на матч с Сирией (4:0) пришло более 35 тыс. А встречу с Брунеем в Краснодаре посетило более 26 тыс.

В Москве на той же «ВТБ Арене» полные трибуны собирались только на более именитых соперников — Камерун (1:0) в октябре 2023 и Сербию (4:0) в марте 2024 года.

— Думаю, что можно быть довольными посещаемостью прошедших матчей сборной, — заявила «Известиям» заместитель генерального секретаря РФС Эрика Сурикова. — Более 70% заполняемости стадиона суммарно на обе игры — это хороший показатель с учетом погоды. Можно говорить, что непросто привлекать зрителей на трибуны в Москве на матчи с командами уровня Гренады, как это удавалось на матч с Брунеем в Краснодаре и матчи с Кубой и Сирией в Волгограде. Да, в столице нашей страны, как и в любом крупном городе, есть много событий и большой выбор проведения досуга. Тем не менее, мы видим интерес к играм сборной России и в Москве — люди приходят на стадион вместе с семьями даже в не самую хорошую погоду. Но, безусловно, в дальнейшем будем снова возить сборную в регионы. Просто сложно заранее сказать, куда и на какой матч. Очень много факторов должно сложиться для выбора того или иного города — состояние поля, готовность местных властей принимать мероприятие и обеспечить безопасность, логистика как для самой сборной России, так для ее соперников.

Многие считают, что вытянуть посещаемость матча с Гренадой удалось за счет первого с 2021 года вызова в сборную Артема Дзюбы. Звездный нападающий был в одном голе от рекорда по мячам за национальную команду. В итоге многое было построено на предвкушении этого исторического события. 36-летний нападающий сумел один раз поразить ворота Гренады и в 31-й раз отличиться за главную команду страны, опередив по этому показателю Александра Кержакова.

— Безусловно, Артем — известный футболист, медийный человек, который притягивает большое количество внимания, — отметила Эрика Сурикова. — То количество информации, которое появилось вокруг него в СМИ за эти дни, то, как всё это обсуждалось, в том числе по поводу того, забьет он или не забьет рекордный гол за сборную России, разумеется, повлияло на динамику реализации билетов. Были ли расчеты, как повлияет появление Дзюбы на посещаемость матча с Гренадой? Скорее нет, поскольку его вызов в национальную команду, — решение Валерия Георгиевича. Очевидно, что спортивный принцип на первом месте. Но, когда мы узнали о решении главного тренера вызвать Артема в сборную, мы сразу подумали, что с точки зрения внимания прессы, публики это позитивно повлияет на интерес к матчу. В том числе в плане динамики продаж билетов.

Новый разгром

Став лучшим бомбардиром в истории сборной России, Артем Дзюба покинул расположение национальной команды, как и еще несколько футболистов. На Замбию он не остался. Но был еще один человек, чей вызов на мартовский сбор оказался неожиданным. Максим Глушенков долго оказывался за бортом сборной.

Он дебютировал за нее в сентябре 2022 года в матче против Киргизии (2:1). Затем выходил на поле в сентябре 2023 против Катара (1:1), но после этого не вызывался Карпиным даже в период крайне результативных выступлений за московский «Локомотив» и петербургский «Зенит». Ряд инсайдеров утверждал, что дело в конфликте с главным тренером сборной.

В сентябре 2024 года резонанс вызвало интервью Глушенкова, сказавшего, что ему интереснее в паузах на игры сборных тренироваться в «Зените» с бразильскими легионерами, чем играть за Россию против соперников уровня Вьетнама (как раз тогда наши победили эту команду со счтеом 4:0).

Тогда в СМИ шли активные дискуссии, достоин ли 25-летний футболист вызова в национальную команду после таких слов. Но в марте он оказался в ней. Его попадание в окончательный список прошло в тени вызова Дзюбы. Но после его отъезда именно Максим оказался главной звездой матча с Замбией.

В отличие от находящейся на 174-м месте в рейтинге ФИФА Гренады африканская команда располагается сейчас на 87-й строчке. Но это не спасло ее от такого же крупного поражения. Глушенков открыл счет уже на 8-й минуте с передачи Данила Кругового.

В конце первого тайма удвоил преимущество хозяев Илья Вахания. В первые 15 минут второго тайма дважды отличился Глушенков. После хет-трика, он был сразу заменен, покинув поле под аплодисменты трибун. На 73-й минуте окончательную точку в игре поставил Алексей Батраков. Россия одержала восьмую крупную победу подряд. В последний раз она выигрывала не с разгромным счетом в октябре 2023 года.

— Как всегда, победили за счет дисциплины, мастерства и того, что серьезно отнеслись к сопернику, — поделился мнением с «Известиями» нападающий сборной России Николай Комличенко. — Считаю, что это были полезные два матча, которые помогли нам проверить свой уровень, наиграть определенные связки. Теперь будем готовиться дальше. Лично я рад, что после определенного перерыва вернулся в национальную команду. Надеюсь, что попаду на следующий сбор. Буду всё для этого делать, доказывать свой уровень в клубе. Всегда с большим удовольствием еду в сборную.

Следующие два матча наши сыграют в июне — дома с Нигерией и в гостях с Белоруссией.