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В Госдуме попросили ускорить наделение военкоров статусом ветеранов боевых действий

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В Госдуме просят ускорить наделение военкоров статусом ветеранов боевых действий. С такой просьбой к главе кабмина Михаилу Мишустину обратился лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Ранее депутаты партии направили на заключение в правительство РФ соответствующий законопроект.

«Законопроект о внесении изменений в закон «О ветеранах» в соответствии с процедурой в феврале 2024 года был направлен в правительство для получения заключения. Однако на данный момент отзыв на него так и не поступил в Госдуму. Прошу вас рассмотреть возможность дать поручение ускорить рассмотрение ранее направленных в Правительство РФ материалов представления заключения на законопроект», — говорится в письме лидера справедливороссов.

Согласно инициативе, статус ветерана боевых действий может быть присвоен журналистам, которые выполняли редакционные задания зарегистрированного СМИ в рамках СВО.

Сергей Миронов отдельно отметил, что военкоры, которые работают в зоне СВО, часто становятся жертвами целенаправленных атак украинских военных.

«Бьют по тем, кто говорит правду, — это политика киевского режима. Наши ребята прекрасно это знают, но всё равно едут на передовую и с честью выполняют свой гражданский и журналистский долг. Уверен, государство должно поддерживать и помогать тем, кто сражается на информационном фронте, защищает наше общество от лжи и разоблачает военные преступления неонацистов», — пояснил «Известиям» Сергей Миронов.

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Президент России Владимир Путин 10 марта поручил правительству подготовить изменения в законодательство, которые обеспечат отнесение всех участников специальной военной операции (СВО) к ветеранам боевых действий.

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