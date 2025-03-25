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Коммунальная техника в Москве переведена на летний режим работы

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В Москве на летний режим работы перевели коммунальную технику. Об этом во вторник, 25 марта, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, весь парк коммунальной техники переведен на летний режим содержания из-за установившейся положительной среднесуточной температурой воздуха, сообщает агентство городских новостей «Москва». На машины установили поливомоечное оборудование для обеспечения ежедневной уборки города, пишет RT.

Бирюков указал на то, что большая часть дорожно-уборочной техники работает круглогодично благодаря навесному оборудованию, которое меняется в зависимости от специфики сезонных работ, сообщает «Москва 24».

Машины, которые не были задействованы зимой, привели в готовность. Кроме того, специалисты провели диагностику и регламентные работы, уточняет РИАМО.

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