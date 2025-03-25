В Московском зоопарке появились на свет пять птенцов пингвина Гумбольдта

Пять птенцов пингвина Гумбольдта появились на свет в Московском зоопарке. Об этом во вторник, 25 марта, сообщается на сайте столичной мэрии.

Появилось у двух пар, и один вылупился у одной. Пол пингвинят специалисты определят только через несколько месяцев, уточняет НСН.

Как уточняет «Москва 24», птенцы вылупились в начале января.

Пингвины Гумбольдта из Московского зоопарка регулярно производят потомство. Им практически не требуется помощь зоологов и ветеринарных врачей в уходе за ним, но все равно они находятся под постоянным присмотров специалистов, пишет RT. В частности, они следили за кладками яиц, дополнительно обеспечивая их сохранность. Пингвины доверяют некоторым сотрудникам зоопарка и разрешают им проверять свои норы.

Пингвинята набирают вес и хорошо себя чувствуют. Они уже начали плавать, но питаются пока с помощью родителей, которые дают им полупереваренную рыбу, сообщает 360.ru.

Ранее в марте малайских медвежат Лучика и Звездочку из Московского зоопарка познакомили друг с другом. По его словам, делалось это очень аккуратно, сначала Лучика приносили в комнату к Звездочке на руках и знакомили на расстоянии, а потом давали им напрямую взаимодействовать по 15–20 минут.