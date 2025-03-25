На телебашне Симферополя разместили фото корреспондента «Известий» Федорчака

На телебашне Симферополя разместили надпись и фото в память о погибшем корреспонденте «Известий» Александре Федорчаке. Кадры есть в распоряжении «Известий».

На башне изображены траурные свечи, а также даты рождения и смерти российского корреспондента.

О гибели Федорчака стало известно ранее в этот день. Он работал на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) и Харьковской области. Последний репортаж Федорчака о ситуации на купянском направлении вышел в эфир 23 марта. Журналист родом из Крыма. Свои соболезнования также выразил глава региона Сергей Аксенов. В здании МИЦ «Известия» установили мемориал в знак скорби о погибшем корреспонденте.