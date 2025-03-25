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Врач перечислила влияющие на развитие диабета факторы

Терапевт Леонтьева: сладости не являются причиной развития диабета
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Врач-терапевт Наталья Леонтьева рассказала, что на самом деле может привести к развитию диабета.

В беседе с агентством RuNews24.Ru во вторник, 25 марта, специалист отметила, что диабет представляет собой сложное заболевание, которое развивается под воздействием ряда факторов, а не из-за одной конкретной причины.

Так, она развеяла миф о том, что диабет возникает из-за увеличения употребления сахара, хоть его излишнее количество и может способствовать набору веса и развитию ожирения, что уже повышает риск развития диабета второго типа. Кроме того, избыточный вес, особенно в области живота, приводит к инсулинорезистентности. Между тем, по словам врача, диабет может возникнуть и у людей с нормальным весом, роль в этом может сыграть генетическая предрасположенность, аутоиммунные заболевания и другие факторы.

Кроме того, подчеркнула Леонтьева, отсутствие регулярных физических упражнений приводит к снижению чувствительности к инсулину и набору веса. Также риск развития диабета увеличивается с возрастом, особенно после 45 лет.

Существует и гестационный диабет, который развивается во время беременности, и повышает риск развития диабета второго типа в будущем.

Врач добавила, что здоровый образ жизни и регулярные медицинские осмотры помогут снизить риск развития диабета и сохранить здоровье.

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25 марта гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко предупредила, что при наличии сахарного диабета и ожирения нельзя есть манную кашу. По словам эксперта, манка содержит большое количество быстрых углеводов, она может спровоцировать резкий скачок инсулина, пишет «Москва 24».

24 марта врач Оксана Пивоварова рассказала, что сахар не является прямой причиной развития сахарного диабета. По ее словам, сладкие продукты и напитки содержат много калорий, вследствие чего происходит набор веса. Большая масса тела повышает риск развития инсулинорезистентности, отмечает 360.ru.

23 марта доцент кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза университета РОСБИОТЕХ Георгий Суслянок рекомендовал диабетикам отказаться от сладких крепленых вин. Он пояснил, что крепленые вина с добавлением виноградного спирта содержат много сахара, который в сочетании с алкоголем перегружает поджелудочную железу и печень.

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